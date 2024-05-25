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Юниорская сборная Казахстана завершила отбор к чемпионату мира на втором месте

Юниорская сборная Казахстана Фото: ktf.kz
В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершился отборочный этап зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup.

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В финальном поединке казахстанская команда в невероятном и драматичном матче уступила двукратным победителям юниорского командного чемпионата мира среди игроков до 16 лет сборной Японии со счетом 1:2.

Стартовые два матча в одиночке прошли в зале на харде из-за дождя.В первой игре Дамир Жалгасбай проиграл Каваниши Хью – 6:1, 1:6, 1:6.Зангар Нурланулы восстановил равновесие, обыграв лидера японской команды Табато Рю - 6:4, 6:4.

В целом, в отборочном турнире Зангар сыграл 6 матчей и во всех одержал победы, не отдав оппонентам ни одного сета.Судьба первого места отборочного турнира определилась в третьей решающей парной встрече. Супернапряженная игра завершилась победой японцев в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:6.

Япония второй год подряд выигрывает эти отборочные соревнования.Несмотря на проигрыш в финале, дружина Сергея Квака на протяжении всей недели показала бойцовский дух и волю к победе. В прошлом году казахстанские юниоры стали третьими, на нынешнем отборе – вторыми, что демонстрирует прогресс казахстанского юниорского тенниса.

Теперь сборным Японии, Казахстана, Гонконга и Китайского Тайбэя осенью предстоит сыграть на финальной стадии чемпионата мира Juniors David Cup.

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