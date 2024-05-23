"Ролан Гаррос – 2024": определились первые соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой

Прошла жеребьевка основного турнира Открытого чемпионата Франции 2024 года среди женщин. Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали имена соперниц по первому кругу, сообщает Zakon.kz.

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Соперницей Елены Рыбакиной (4 WTA) на старте "Ролан Гаррос" стала бельгийская теннисистка Греет Миннен (86 WTA).

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (37 WTA) проведет первую встречу против чемпионки US Open 2017 года американки Слоан Стивенс (35 WTA).

Лидер мирового рейтинга и действующая чемпионка Ига Швёнтек из Польши в первом круге сыграет с победителем квалификации. Вторая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) встретится с россиянкой Эрикой Андреевой.

Полную сетку женского одиночного разряда можно посмотреть здесь.

Соревнования в основной сетке женского турнира "Ролан Гаррос" стартуют 26 мая и завершатся 8 июня.

Ранее главные фаворитки "Ролан Гаррос – 2024" Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку.