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Главные фаворитки "Ролан Гаррос – 2024": Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку

Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку Фото: WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прибыла в Париж для участия в грунтовом турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира провела совместную тренировку со своей принципиальной соперницей Ариной Соболенко (Беларусь), сообщает Zakon.kz.

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"Ролан Гаррос" пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующей чемпионкой французского мейджора является лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек (Польша). Елена Рыбакина в прошлом году снялась с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/16 финала из-за плохого самочувствия.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку , ##imageAlt##

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Арина Соболенко на "Ролан Гаррос – 2023" дошла до полуфинала, в котором в трех сетах уступила Каролине Муховой из Чехии (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

В этом году вторая и четвертая ракетки мира подходят к турниру в качестве главных фавориток. 

Ранее ближайшая преследовательница Рыбакиной в мировом рейтинге Джессика Пегула отказалась от участия в "Ролан Гаррос". 

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