Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по второму кругу "Ролан Гаррос – 2024"

На Открытом чемпионате Франции завершились все матч первого круга в женском одиночном разряде. Стали известны соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по второму раунду, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге "Ролан Гаррос – 2024" сильнейшая теннисистка страны Рыбакина сыграет с Аранчей Рус (50 WTA). Спортсменка из Нидерландов в стартовой игре одержала победу над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (Германия) со счетом 6:4, 6:3. В очном противостоянии Рыбакиной и Рус впереди наша теннисистка (1:0).

Другой казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой в соперницы досталась бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса (139 WTA), которая в первом круге обыграла британку Кэти Бултер (4:6, 7:5, 6:4).

В первом круге Юлия Путинцева выиграла у чемпионки US Open 2017 года американки Слоан Стивенс (6:1, 6:2).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге "Ролан Гаррос – 2024".