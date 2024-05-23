"Ролан Гаррос – 2024": стали известны первые соперники Бублика и Шевченко
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Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик (19 АТР) первый матч проведет против квалифаера или лаки-лузера.
Вторая ракетка страны Александр Шевченко (61 АТР) в стартовой игре встретится с представителем России Асланом Карацевым (82 АТР).
Соперником первой ракетки мира и действующего чемпиона "Ролан Гаррос" Новака Джоковича из Сербии в дебютной игре станет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер (143 ATP).
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль в стартовой игре встретится с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
При успешном выступлении Джокович и Рафа встретятся между собой в полуфинале "Ролан Гаррос".
Также беспощадный жребий свел друг с другом еще одних звезд мирового тенниса – британца Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.
Полную сетку мужского одиночного разряда можно посмотреть здесь.
Ранее стала известна сетка женской части турнира.