"Ролан Гаррос – 2024": стали известны первые соперники Бублика и Шевченко

Прошла жеребьевка основного турнира Открытого чемпионата Франции 2024 года среди мужчин. Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко узнали соперников по первому кругу, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик (19 АТР) первый матч проведет против квалифаера или лаки-лузера.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко (61 АТР) в стартовой игре встретится с представителем России Асланом Карацевым (82 АТР).

Соперником первой ракетки мира и действующего чемпиона "Ролан Гаррос" Новака Джоковича из Сербии в дебютной игре станет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер (143 ATP).

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль в стартовой игре встретится с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

При успешном выступлении Джокович и Рафа встретятся между собой в полуфинале "Ролан Гаррос".

Также беспощадный жребий свел друг с другом еще одних звезд мирового тенниса – британца Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.

Полную сетку мужского одиночного разряда можно посмотреть здесь.



Ранее стала известна сетка женской части турнира.