Казахстанский теннисист Шевченко уступил Коболли на турнире в Женеве

В ночь на 25 мая казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил сопернику в четвертьфинальном противостоянии грунтового соревнования в швейцарской Женеве, сообщает Zakon.kz.

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Соперником 23-летнего казахстанского теннисиста был итальянский спортсмен Флаво Коболли, занимающий 56-е место в мировых табелях о рангах. Поединок продлившийся 58 минут и завершился победой итальянского теннисиста с результатом 6:4, 6:4.

Таким образом, 61-й в мировом рейтинге Шевченко покидает турнир.