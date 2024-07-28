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Шевченко уступил в первом раунде на олимпиаде в Париже

теннисист на ОИ-2024 Фото: Владислав Семенов
Казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в первом раунде Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет пресс-служба НОК РК, на старте спортсмен встретился с Якубом Меншиком из Чехии. Матч продлился два сета. Меншик выиграл с общим счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, в одиночном разряде больше не осталось казахстанских спортсменов. В мужском парном сыграют Александр Бублик и Александр Недовесов.

Ранее сообщалось, что Казахстан занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2024.

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Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Олимпийские игры Теннис Александр Шевченко
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