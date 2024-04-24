Александр Шевченко успешно стартовал на турнире серии "Мастерс" в Испании

59-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Шевченко, успешно стартовал на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

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В матче первого круга Шевченко со счетом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл 77-ю ракетку мира, представителя Франции Артура Риндеркнеша.



Встреча Шевченко с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 19 минут. В ее рамках Александр три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Артура пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Шевченко в Мадриде станет действующий чемпион соревнований, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2).

Отметим, что призовой фонд турнира составил 7 877 020 евро.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда "Мастерса" в Мадриде. Определились соперники казахстанских теннисистов – двух Александров – Шевченко и Бублика.