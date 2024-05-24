Тимофей Скатов стал финалистом "Челленджера" в Германии
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В полуфинале казахстанец обыграл немца Даниэля Мазура (310 АТР) со счетом 7:5, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. За это время наш спортсмен один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
На турнире в Германии Скатов получил первый номер посева.
В матче за титул Тимофей встретится с победителем игры между датчанином Элмером Мюлером и итальянцем Риккардо Бонадио.
Для Скатова это будет первый финал на турнирах ATP Challenger в текущем году.
Ранее в четвертьфинале Тимофей Скатов обыграл американца Тобби Кодата (329 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.