Тимофей Скатов стал финалистом "Челленджера" в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (242 АТР) пробился в финал грунтового турнира серии АТР "Челленджер" с призовым фондом 50 тысяч долларов США в немецком Аугсбурге, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанец обыграл немца Даниэля Мазура (310 АТР) со счетом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. За это время наш спортсмен один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На турнире в Германии Скатов получил первый номер посева.



В матче за титул Тимофей встретится с победителем игры между датчанином Элмером Мюлером и итальянцем Риккардо Бонадио.

Для Скатова это будет первый финал на турнирах ATP Challenger в текущем году.

Ранее в четвертьфинале Тимофей Скатов обыграл американца Тобби Кодата (329 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.