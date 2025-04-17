На "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля

22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля будут чествовать на "Ролан Гаррос-2025". Об этом написала пресс-служба в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Церемония состоится после трех матчей дневной сессии соревнований в воскресенье, 25 мая, на корте Филиппа Шатрие. Рафаэль Надаль является 14-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (рекорд по победам на одном турнире "Большого шлема" в одиночном разряде).

В рамках турнира также отметят и Ришара Гаске, который последний раз выйдет на грунтовые корты "Ролан Гаррос". Прощание с ним состоится после последнего матча француза. Будет уделено внимание и Мэри Пирс, которая в этом году отмечает 25-летие победы на Открытом чемпионате Франции.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса-2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

Ранее испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо заявила, что временно прекращает выступления из-за потери мотивации.