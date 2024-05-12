Прощание с "гладиатором" в Вечном городе: Рим проводил Рафаэля Надаля
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Прощальное турне Рафаэля Надаля на этой неделе продолжилось в Вечном городе. "Мастерс" в Риме особенный для Рафы. Грунтовый король побеждал на итальянском "тысячнике" 10 раз, что является рекордом турнира. Но в этом году Надаль провел всего два матча на римских кортах: в стартовом выиграл у квалифаера Зизу Бергса (№108 АТР, Бельгия) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, а во втором без шансов уступил девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу (Польша) – 1:6, 3:6.
На послематчевой пресс-конференции Надаль признался, что для него это была очень тяжелая игра.
"Это был очень тяжелый матч. Я хорошо начал игру, первые геймы длились около получаса. Затем Хуберт активировался, и я не знал, как создавать ему проблемы. Он хорошо подавал. Сложно иметь реальные шансы на победу, если ты не можешь взять подачу соперника. Вот и все. Нужно просто принять это. Я чувствовал себя готовым на большее, чем показал на этом турнире".Рафаэль Надаль
После матча полный Кампо Чентрале проводил Надаля стоя, а его обидчик Хуркач, который три года назад обыграл Роджера Федерера в последнем матче карьеры великого швейцарца, произнес трогательную речь.
"Сыграть с Рафой – это что-то особенное. Это ни с чем не сравнить, особенно на грунте – покрытии, на котором он доминировал последние 20 лет. Никто и никогда не повторит его рекорды на этом покрытии. Он один – значит больше, чем весь спорт, потому что у него столько болельщиков, столько людей следят за ним и вдохновляются им. Я очень рад, что мне довелось сегодня с ним сыграть".Хуберт Хуркач
Многие болельщики раскритиковали организаторов римского "Мастерса" за то, что они не провели для Надаля прощальную церемонию, как это было на предыдущем "тысячнике" в Испании. Однако тысячи людей стеклись с Форо Италико к навесной галерее, соединяющей центральный корт и зону для игроков, поприветствовать Рафу в последний раз. Таким образом, Рим проводил Надаля.
По словам Рафаэля Надаля, на данный момент с имеющейся формой он не готов принять участие в турнире "Большого шлема" Ролан Гаррос-2024, который пройдет с 26 мая по 9 июня. 37-летний Надаль признался, что у него всего два варианта по Открытому чемпионату Франции.
"Смириться, что я не готов, что я играю недостаточно хорошо. Тогда надо принять решение и не играть "Ролан Гаррос". Другой вариант – принять ситуацию, как она есть, и искать способы ее улучшить в оставшиеся две недели. Пока что я не решил. Но если вы спрашиваете, к чему я склоняюсь, то пока что я планирую сыграть "Ролан Гаррос" и сделать все, что в моих силах".Рафаэль Надаль
В Париже, где Надаль побеждал рекордные 14 раз, он сыграет по защищенному рейтингу, то есть не будет посеян.
Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера.