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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге "Ролан Гаррос – 2024"
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции над бельгийкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
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Для первой ракетки Казахстана это уже девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году.
Во втором раунде Елена Рыбакина сыграет с Анжелик Кербер (Германия) или Аранчей Рус (Нидерланды).
Ранее Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть на "Ролан Гаррос – 2024".
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