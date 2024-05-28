Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге "Ролан Гаррос – 2024"

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции над бельгийкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Для первой ракетки Казахстана это уже девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году.

Во втором раунде Елена Рыбакина сыграет с Анжелик Кербер (Германия) или Аранчей Рус (Нидерланды).





Ранее Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть на "Ролан Гаррос – 2024".