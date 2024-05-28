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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге "Ролан Гаррос – 2024"

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге &quot;Ролан Гаррос – 2024&quot; Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции над бельгийкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Для первой ракетки Казахстана это уже девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году.

Во втором раунде Елена Рыбакина сыграет с Анжелик Кербер (Германия) или Аранчей Рус (Нидерланды).


Ранее Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть на "Ролан Гаррос – 2024".

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