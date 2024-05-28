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Юлия Путинцева стартовала с победы на "Роллан Гаррос"

Юлия Путинцева стартовала с победы на &quot;Роллан Гаррос&quot; Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 29 мая провела матч первого круга на Открытом чемпионате Франции (грунт), сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче казахстанская теннисистка одержала уверенную победу над представительницей США Слоан Стивенс в двух сетах: 6:1, 6:2. 

Следующая соперница Юлии Путинцевой определится в матче между Кэти Бултер (Великобритания) и Паулой Бадоса Хиберт (Испания).

Ранее сообщалось, что сильнейшая теннисистка КазахстанаЕлена Рыбакина с победы стартовала на "Ролан Гаррос".

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Диана Абдуллаева
Путинцева Юлия Казахстан Франция 2024 год Хорошие новости Теннис
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