Юлия Путинцева стартовала с победы на "Роллан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 29 мая провела матч первого круга на Открытом чемпионате Франции (грунт), сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче казахстанская теннисистка одержала уверенную победу над представительницей США Слоан Стивенс в двух сетах: 6:1, 6:2.

Следующая соперница Юлии Путинцевой определится в матче между Кэти Бултер (Великобритания) и Паулой Бадоса Хиберт (Испания).

Ранее сообщалось, что сильнейшая теннисистка КазахстанаЕлена Рыбакина с победы стартовала на "Ролан Гаррос".