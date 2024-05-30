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Вторая ракетка Казахстана выбыл на "Ролан Гаррос" во втором круге

Вторая ракетка Казахстана выбыл на &quot;Ролан Гаррос&quot; во втором круге Фото: KTF
Казахстанский теннисист Александр Шевченко 31 мая завершил свое выступление в одиночном разряде "Ролан Гарроса", сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге он со счетом 4:6, 2:6, 6:0, 3:6 уступил хозяину грунта – французу Курентину Муте.

Встреча продлилась два часа и 56 минут.

Ранее сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды).

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