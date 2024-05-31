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Видеообзор матча Александра Бублика во втором круге "Ролан Гаррос-2024"

Видеообзор матча Александра Бублика во втором круге &quot;Ролан Гаррос – 2024&quot; Фото: АТР
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч второго круга на Открытом чемпионате Франции против Яна-Леннарда Штруффа (Германия). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (17 АТР) проиграл Яну-Леннарду Штруффу (41 АТР) со счетом 2:6, 2:6, 3:6.


Поражение Бублика трудно назвать сенсационным. Хотя казахстанец и находится в мировом рейтинге выше немецкого спортсмена, Бублик является большим противником грунтового покрытия. По словам самого игрока, на глине приходится затрачивать больше физических сил. На "Ролан Гаррос" Бублик не добирался дальше второго круга.

Ранее барьер второго круга не смог преодолеть другой представитель Казахстана – Александр Шевченко. 

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