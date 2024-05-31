Еще два сильных казахстанских теннисиста успешно вышли во второй круг "Ролан Гаррос"

Казахстанцы Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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В матче первого круга пара Бублик/Шевченко обыграла дуэт Д. Лайович (Сербия)/М. Кецманович (Сербия) – 6:4, 1:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 38 минут.

В следующем круге казахстанский дуэт сыграет с парой М. Гонсалес (Аргентина)/А. Мольтени (Аргентина).

Ранее сообщалось, что 31 мая лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно провел первый матч на Открытом чемпионате Франции.