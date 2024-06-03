"Ролан Гаррос – 2024": четыре казахстанских теннисиста потерпели поражение в восьмой игровой день

Вчера, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции прошли матчи восьмого игрового дня. На корты "Ролан Гаррос – 2024" вышли четыре теннисиста из Казахстана. Zakon.kz представляет обзор матчей с участием наших игроков.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в тандеме с Ифань Сюй (Китай) провели матч первого круга против именитых соперниц, пятой пары "Ролан Гаррос" Корри Гауф (США) / Катержина Синякова (Чехия). Казахстанско-китайский дуэт потерпел поражение с разгромным счетом 3:6, 0:6. Игра продлилась всего 56 минут.

Сильнейший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вместе Гонсало Эскобаром (Эквадор) проиграли во втором круге одному из сильнейших дуэтов мира Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – 4:6, 4:6.

В турнире среди юниоров две юные казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова провели матчи первого круга в одиночном разряде.

17-летняя Соня Жиенбаева проиграла японке Вакане Сонобэ со счетом 3:6, 0:6. А 18-летняя Асылжан Арыстанбекова уступила представительнице Чехии Элиски Тихацковой – 4:6, 5:7.

Таким образом, в восьмой игровой день четыре представителя Казахстана потерпели поражение.

Ранее вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева провела матч первого круга в парном турнире "Ролан Гаррос".