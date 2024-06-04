"Ролан Гаррос – 2024": расписание матчей на 4 июня. Казахстанские юниорки сыграют в парном разряде
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!
Казахстанский тандем проведет матч первого раунда против дуэта Эмерсон Джонс (Австралия) / Виттория Паганетти (Италия). Игра пройдет на корте №3 пятым запуском.
Roland Garros. Вторник, 4 июня 2024 года
Корт Philippe-Chatrier. Начало в 14:00 (по времени Астаны)
Кори Гауфф (США, 3) – Онс Жабер (Тунис, 8)
Не ранее 15:30 Ига Швёнтек (Польша, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5)
Далее Григор Димитров (Болгария, 10) – Янник Синнер (Италия, 2)
Не ранее 23:15 Стефанос Циципас (Греция, 9) – Карлос Алькарас (Испания, 3)
Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00
Эмма Наварро / Диана Шнайдер (США/Россия) – Кристина Букша / Моника Никулеску (Испания/Румыния)
Далее Томаш Махач / Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай) – Максимо Гонсалес / Андрес Молтени (Аргентина, 8)
Далее Кори Гауфф и Катержина Синякова (США/Чехия, 5) – Ена Шибахара и Ван Синью (Япония/Китай, 10)
Далее Ена Шибахара и Натаниэль Лэммонс (Япония/США) – Эдуар Роже-Васслен и Лаура Зигемунд (Германия/Франция, 2)
Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00
Сара Эррани / Ясмине Паолини (Италия, 11) – Амина Аншба и Анастасия Детюч (Россия/Чехия)
Далее Мию Като и Надежда Киченок (Япония/Украина, 16) – Николь Меликар / Эллен Перес (США/Австралия, 2)
Далее Лейла Фернандес / Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 9) – Марта Костюк / Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния)
Далее Мию Като и Тим Пютц (Япония/Германия) – Ульрикке Эйкери и Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина)
Корт №14. Начало в 14:00
Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 8) – Хао-Чин Чань и Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12)
Далее Мирра Андреева / Вера Звонарёва (Россия) – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 13)
Далее Дезайр Кравчик и Нил Скупски (США/Великобритания, 4) – Чжан Шуай и Марсело Аревало (Китай/Сальвадор)
Далее Эллен Перес / Мэттью Эбден (Австралия, 1) – Се Су-Вей и Ян Желински (Тайвань/Польша, 7) .
Ранее сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о возможном миксте на Олимпиаде-2024 с Александром Бубликом и поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала "Ролан Гаррос" с итальянкой Ясмине Паолини.