"Ролан Гаррос – 2024": расписание матчей на 4 июня. Казахстанские юниорки сыграют в парном разряде

Вторник 4 июня – десятый игровой день Открытого чемпионата Франции. На корты "Ролан Гаррос" выйдут две казахстанские теннисистки. Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова сыграют в парном разряде среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Казахстанский тандем проведет матч первого раунда против дуэта Эмерсон Джонс (Австралия) / Виттория Паганетти (Италия). Игра пройдет на корте №3 пятым запуском.

Roland Garros. Вторник, 4 июня 2024 года

Корт Philippe-Chatrier. Начало в 14:00 (по времени Астаны)

Кори Гауфф (США, 3) – Онс Жабер (Тунис, 8)

Не ранее 15:30 Ига Швёнтек (Польша, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5)

Далее Григор Димитров (Болгария, 10) – Янник Синнер (Италия, 2)

Не ранее 23:15 Стефанос Циципас (Греция, 9) – Карлос Алькарас (Испания, 3)

Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00

Эмма Наварро / Диана Шнайдер (США/Россия) – Кристина Букша / Моника Никулеску (Испания/Румыния)﻿

Далее Томаш Махач / Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай) – Максимо Гонсалес / Андрес Молтени (Аргентина, 8)

Далее Кори Гауфф и Катержина Синякова (США/Чехия, 5) – Ена Шибахара и Ван Синью (Япония/Китай, 10)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Ена Шибахара и Натаниэль Лэммонс (Япония/США) – Эдуар Роже-Васслен и Лаура Зигемунд (Германия﻿/Франция, 2)﻿

Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00

Сара Эррани / Ясмине Паолини (Италия, 11) – Амина Аншба и Анастасия Детюч (Россия/Чехия)

Далее Мию Като и Надежда Киченок (Япония/Украина, 16) – Николь Меликар / Эллен Перес (США/Австралия, 2)

Далее Лейла Фернандес / Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 9) – Марта Костюк / Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния)

Далее Мию Като и Тим Пютц (Япония﻿/Германия) – Ульрикке Эйкери и Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина)﻿

Корт №14. Начало в 14:00

Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 8) – Хао-Чин Чань и Вероника Кудерметова (Тайвань﻿/Россия, 12)

Далее Мирра Андреева / Вера Звонарёва (Россия) – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 13)

Далее Дезайр Кравчик и Нил Скупски (США/Великобритания, 4) – Чжан Шуай и Марсело Аревало (Китай/Сальвадор)﻿

Далее Эллен Перес / Мэттью Эбден (Австралия, 1) – Се Су-Вей и Ян Желински (Тайвань/Польша, 7) .

Ранее сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о возможном миксте на Олимпиаде-2024 с Александром Бубликом и поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала "Ролан Гаррос" с итальянкой Ясмине Паолини.