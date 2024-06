Елена Рыбакина установила личный рекорд и вышла в лидеры сезона

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

На "Ролан Гаррос – 2024" Елена Рыбакина не отдала соперницам ни одного сета и уверенно вышла в свой второй четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции.

В 2021 году Рыбакина также дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", где уступила Анастасии Павлюченковой.

9 - Elena Rybakina has reached a ninth WTA quarter-final of 2024 – it is a career-high for Rybakina in a calendar year and the most of any player so far in 2024, with Iga Swiatek (eight) and Coco Gauff (seven) next-best. Threat.#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/G4paTEFBv6