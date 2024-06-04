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"Ролан Гаррос – 2024": казахстанский юниор Амир Омарханов вышел во второй круг парного разряда

Амир Омарханов вышел во второй круг Ролан Гаррос парного разряда среди юниоров Фото: KTF
В Париже на Открытом чемпионате Франции проходит турнир среди юниоров. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матчи первого круга в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре одиночного разряда Амир уступил испанцу Рафаэлю Жадару со счетом 2:6, 2:6.

В парном турнире казахстанец в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли французов Антуана Фато / Даниэля Жаде со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Во втором раунде казахстанско-российскому дуэту предстоит сыграть с пятыми сеянными соревнования Чарли Камю (Франция) / Хайден Джонс (Австралия).

Сегодня, 4 июня, на кортах "Ролан Гаррос" свою парную игру среди юниоров проведет казахстанский тандем Соня Жиенбаева / Асылжан Арыстанбекова против дуэта Эмерсон Джонс (Австралия) / Виттория Паганетти (Италия).

Ранее на "Ролан Гаррос – 2024" Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал одиночного разряда.

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