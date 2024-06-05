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"Ролан Гаррос-2024": казахстанский юниор Амир Омарханов вышел в четвертьфинал парного разряда
Фото: KTF
В Париже на Открытом чемпионате Франции проходит турнир среди юниоров. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч второго круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли пятых сеяных соревнования Чарли Камю (Франция) / Хайден Джонс (Австралия) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.
Соперники по 1/4 финала еще не определились.
Ранее в стартовой игре казахстанско-российский тандем одержал победу над французами Антуан Фато / Даниэль Жаде со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
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