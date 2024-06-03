"Ролан Гаррос – 2024": Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал одиночного разряда
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Четвертая ракетка мира Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" первая ракетка Казахстана сыграет с победительницей встречи между россиянкой Элиной Аванесян (70 WTA) и итальянкой Ясмине Паолини (15 WTA).
Relentless Rybakina#RolandGarros pic.twitter.com/gD5JpWW1Sw— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Ранее на "Ролан Гаррос – 2024" четыре казахстанских теннисиста потерпели поражение в восьмой игровой день.
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