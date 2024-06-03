"Ролан Гаррос – 2024": видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге

На Открытом чемпионате Франции сильнейшая теннисистка страны Елена Рыбакина (№4 WTA) провела матч четвертого круга в женском одиночном разряде против украинки Элины Свитолиной (№19 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Елена взяла реванш у Элины Свитолиной за обидное поражение в матче за "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:2.

Ранее Елена Рыбакина установила личный рекорд и вышла в лидеры сезона.