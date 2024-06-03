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"Ролан Гаррос – 2024": казахстанские теннисистки провели стартовые матчи в турнире среди юниоров

&quot;Ролан Гаррос – 2024&quot;: казахстанские теннисистки провели стартовые матчи в турнире среди юниоров Фото: KTF
На Открытом чемпионате Франции проходит турнир среди юниоров. Две юные казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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17-летняя Соня Жиенбаева проиграла японке Вакане Сонобэ со счетом 3:6, 0:6.

18-летняя Асылжан Арыстанбекова потерпела поражение от представительницы Чехии Элиски Тихацковой – 4:6, 5:7.

Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова в дуэте продолжат выступление на "Ролан Гаррос – 2024" в парном разряде.

Также в турнире среди юниоров сыграет еще один наш молодой теннисист Амир Омарханов. Сегодня, 3 июня, он проведет два матча – в одиночном и парном разрядах.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Ролан Гаррос – 2024".

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