"Ролан Гаррос – 2024": казахстанские теннисистки провели стартовые матчи в турнире среди юниоров
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17-летняя Соня Жиенбаева проиграла японке Вакане Сонобэ со счетом 3:6, 0:6.
18-летняя Асылжан Арыстанбекова потерпела поражение от представительницы Чехии Элиски Тихацковой – 4:6, 5:7.
Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова в дуэте продолжат выступление на "Ролан Гаррос – 2024" в парном разряде.
Также в турнире среди юниоров сыграет еще один наш молодой теннисист Амир Омарханов. Сегодня, 3 июня, он проведет два матча – в одиночном и парном разрядах.
Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Ролан Гаррос – 2024".