Карлос Алькарас впервые стал победителем "Ролан Гаррос"

9 июня на грунтовых кортах Парижа финишировал Открытый чемпионат Франции по теннису, где в финальном матче испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева, сообщает Zakon.kz.

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21-летний Алькарас в первый раз в своей карьере выиграл чемпионский титул "Ролан Гаррос" и довел количество своих побед на турнирах "Большего щлема" до трех. Ранее он был лучшим на US OPEN-2022 и "Уимблдоне-2023"

Финальная битва французского первенства для Алькараса и Зверева была уже 10-й их встречей на уровне ATP.

Баланс личных встреч после парижского противостояния теперь стал – 5:5.

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Таким образом, Открытый чемпионат Франции с призовым фондом 53 млн 478 тыс. евро закрыл свой занавес в этом сезоне, передав эстафету "Уимблдону".



К этому часу известны чемпионы парижского турнира во всех категориях. Кори Гауфф (США) и Катерина Синякова (Чехия) выиграли состязания в парном разряде, переиграв в финале итальянок Сару Эррани и Ясмине Паолини – 7:6(5), 6:3.





Фото: Instagram/rolandgarros

Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:5, 6:3 обыграли представителей Италии Симоне Болелли / Андреа Вавассори и стали чемпионами "Ролан Гаррос – 2024" в мужском парном разряде.



8 июня состоялся финал в женском одиночном разряде, где Ига Швёнтек (Польша) выиграла чемпионат Франции третий год подряд.