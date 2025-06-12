Елена Рыбакина уверенно стартовала на травяном турнире в Лондоне

Фото: ktf.kz

11-я ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина 12 июня начала травяной сезон с уверенной победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге соревнований казахстанская теннисистка, посеянная под четвертым номером, обыграла британку Хитер Уотсон (Q), занимающую 164-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:2. В следующем матче Рыбакина встретится с 86-й ракеткой мира – 37-летней немкой Татьяной Марией, также прошедшей квалификацию. А ранее стало известно, что ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата.

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