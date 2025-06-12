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Спорт

Елена Рыбакина уверенно стартовала на травяном турнире в Лондоне

Елена Рыбакина, теннис, турнир, Лондон , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 20:12 Фото: ktf.kz
11-я ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина 12 июня начала травяной сезон с уверенной победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге соревнований казахстанская теннисистка, посеянная под четвертым номером, обыграла британку Хитер Уотсон (Q), занимающую 164-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:2.

В следующем матче Рыбакина встретится с 86-й ракеткой мира – 37-летней немкой Татьяной Марией, также прошедшей квалификацию.

А ранее стало известно, что ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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