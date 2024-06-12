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Ига Швёнтек снялась с турнира в Берлине, на котором выступит Елена Рыбакина

Ига Швёнтек снялась с турнира в Берлине, на котором выступит Елена Рыбакина Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка мира Ига Швёнтек пропустит турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом написала пресс-служба турнира в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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"К сожалению, из-за физической и моральной усталости после девяти напряженных недель я снялась с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться", – сказала Швёнтек.

В субботу, 8 июня, польская теннисистка выиграла турнир "Большого шлема", Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1. Этот титул стал для Швёнтек третьим подряд и четвертым в целом на грунтовом мейджоре. Всего на счету польки 21 трофей на уровне WTA, включая пять побед на турнирах "Большого шлема".

Турнир в Берлине (Германия) состоится с 17 по 23 июня. На него заявились все теннисистки из топ-10 мирового рейтинга, в том числе первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В прошлом году Швёнтек не играла в Берлине, поэтому не потеряет очки в рейтинге.

Ранее стал известен календарь Елены Рыбакиной на травяной сезон.

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