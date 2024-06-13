Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Словакии

В Братиславе (Словакия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (231 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Казахстанец выиграл у хорвата Матея Додига (328 АТР) со счетом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время Дмитрий семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из трех (100%).

Соперник Попко по четвертьфиналу еще не определился.

В парном разряде Дмитрий вместе с украинским спортсменом Виталием Сачко потерпели поражение в первом раунде от дуэта Денис Молчанов (Украина) / Филипп Освальд (Австрия) со счетом 6:7, 6:7.

Ранее в стартовой игре Дмитрий Попко одержал победу над представителем Турции Янки Эрелом (393 АТР) со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:4.