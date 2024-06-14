Дмитрий Попко не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в Словакии

В Братиславе (Словакия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (231 АТР) провел матч третьего круга (1/4 финала) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец неожиданно проиграл квалифаеру из Польши Камилу Майчрзаку (295 АТР) со счетом 1:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте всего 56 минут. За это время Дмитрий четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Ранее во втором раунде Попко провел блестящий матч против хорвата Матея Додига (328 АТР) – 6:1, 6:4.