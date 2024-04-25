Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал "Челленджера" в США

В Саванне (США) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Попко одержал победу над американцем Итаном Куинном (№248 АТР) со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 33 минуты. За это время казахстанец оформил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В матче за выход в полуфинал Дмитрий Попко сыграет с Гийсом Брувером (Нидерланды, №252 АТР).

Ранее в первом круге этого турнира Дмитрий Попко выиграл у хозяина корта Бруну Кузухары (6:3, 6:4).