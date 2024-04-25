Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал "Челленджера" в США

Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал Челленджера в США Фото: KTF
В Саванне (США) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Дмитрий Попко одержал победу над американцем Итаном Куинном (№248 АТР) со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 33 минуты. За это время казахстанец оформил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В матче за выход в полуфинал Дмитрий Попко сыграет с Гийсом Брувером (Нидерланды, №252 АТР).

Ранее в первом круге этого турнира Дмитрий Попко выиграл у хозяина корта Бруну Кузухары (6:3, 6:4).

Читайте также

Александр Шевченко успешно стартовал на турнире серии "Мастерс" в Испании

Денис Евсеев на турнире в Китае провел матч в парном разряде

Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чехии

Пахита Амири
Казахстан США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футзал Кубок Азии Полуфинал
Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась на ЧМ-2024 по футзалу
ставки на спорт
Битва соседей по Ливерпулю – в котировках Olimpbet
Футбол Переход МЛС
Лучший снайпер сборной Франции меняет "Милан" на "Лос-Анджелес"
ставки на спорт
Четвертый матч между "Локо" и "Магниткой" – в кэфах Olimpbet
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: