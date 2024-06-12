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Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Словакии

Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Словакии Фото: KTF
В Братиславе (Словакия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Дмитрий Попко (231 АТР) одержал победу над представителем Турции Янки Эрелом (393 АТР) со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте ровно три часа. За это время Дмитрий семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из одиннадцати.

В следующем круге казахстанец встретится с хорватом Матеем Додигом (328 АТР).

Также Дмитрий Попко сыграет в парном разряде турнира в Словакии. 

Ранее Бейбит Жукаев не смог выйти во второй раунд "Челленджера" в Великобритании.

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