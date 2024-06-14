Доминик Тим получит уайлд-кард на "Уимблдон-2024"
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В мае экс-третья ракетка мира объявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года. На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде.
30-летний Тим – чемпион одного турнира "Большого шлема". В 2020 году австриец праздновал победу на Открытом чемпионате США, где в финале отыгрался со счета 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева.
Кроме того, Тим трижды становился финалистом на "Шлемах". На "Ролан Гаррос-2018" и 2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а на Открытом чемпионате Австралии-2020 – сербу Новаку Джоковичу.
Окончательный список восьми обладателей уайлд-кард будет озвучен организаторами британского мейджора в среду, 19 июня.
Ранее стало известно, что призовой фонд "Уимблдона" в этом сезоне составит рекордные 50 млн фунтов.