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Все о теннисе

Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал Челленджера в Мексике

Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал Челленджера в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 12:39 Фото: ktf.kz
В мексиканской Морелии проходит турнир серии АТР Челленджер (хард). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В матче за выход в четвертьфинал казахстанец обыграл бывшую 17-ю ракетку мира, победителя пяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе ATP 250 Astana Open-2023, француза Адриана Маннарино (145 АТР) со счетом 6:2, 6:3. 

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Попко оформил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. 

За выход в полуфинал Дмитрий поспорит сегодня, 28 марта, с аргентинцем Тиагу Тиранте.

Ранее на Челленджере в испанской Жироне другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов (175 АТР) провел матч второго круга. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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