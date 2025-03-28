Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал Челленджера в Мексике
Фото: ktf.kz
В мексиканской Морелии проходит турнир серии АТР Челленджер (хард). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В матче за выход в четвертьфинал казахстанец обыграл бывшую 17-ю ракетку мира, победителя пяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе ATP 250 Astana Open-2023, француза Адриана Маннарино (145 АТР) со счетом 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Попко оформил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.
За выход в полуфинал Дмитрий поспорит сегодня, 28 марта, с аргентинцем Тиагу Тиранте.
Ранее на Челленджере в испанской Жироне другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов (175 АТР) провел матч второго круга.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript