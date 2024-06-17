Экс-первая ракетка мира рассказал о завершении карьеры в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры в этом году. Британский теннисист признался, что многое будет зависеть от результатов и самочувствия, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Экс-первая ракетка мира Маррей попал в состав сборной Великобритании на Олимпиаду в Париж. Он в пятый раз примет участие в Олимпийских играх. Дважды Энди становился победителем мужского одиночного разряда на Олимпиаде в 2012 и 2016 годах. 37-летний Маррей отметил, что будет завершать карьеру после Игры в Париже или домашнего турнира "Большого шлема" в Лондоне, но точно не после US Open.

"US Open? Не думаю. Наверное, если я буду завершать карьеру, то предпочту это сделать после "Уимблдона" или Олимпийских игр – для меня это было бы более уместно. У меня остались потрясающие впечатления и воспоминания от "Уимблдона", а также от участия в британских олимпийских командах. Как я уже говорил раньше, многое зависит от результатов и физического самочувствия. Мои планы особо не изменились – я не планирую много играть после этого лета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару недель. Когда думаешь об уходе из тенниса, надо принимать во внимание много факторов. Для большинства выход на пенсию – это праздник, люди ждут этого дня. У меня нет такого ощущения. Я люблю играть в теннис. В конечном счете если ты не держишь физическую форму, то это скажется на результатах. Такие факторы влияют на итоговое решение", – приводит слова Маррея BBC.

Ранее стало известно, что призовой фонд "Уимблдона" в этом сезоне составит рекордные 50 млн фунтов.

