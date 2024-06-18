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Знаменитый канадский теннисист побил уникальный рекорд

Милош Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трехсетовом матче Фото: АТР
Экс-третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трехсетовом матче. Уникальное достижение было зафиксировано в первом круге травяного турнира АТР-500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

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Милош Раонич за 2 часа 17 минут обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:7, 6:3, 7:6. Канадец сделал 47 эйсов и побил рекорд, который принадлежал хорватскому теннисисту Иво Карловичу (45).

В следующем круге турнира в Лондоне Раонич встретится с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Тейлор Фритц (США).


Соревнования в Лондоне продлятся до 23 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 2,411,390 млн евро. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора (6:4, 6:4).

Ранее экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о завершении карьеры в этом сезоне.

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