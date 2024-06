Знаменитый канадский теннисист побил уникальный рекорд

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Милош Раонич за 2 часа 17 минут обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:7, 6:3, 7:6. Канадец сделал 47 эйсов и побил рекорд, который принадлежал хорватскому теннисисту Иво Карловичу (45).

A HUGE win 💪@milosraonic serves a record-breaking 47 aces as he defeats Norrie in the first round at @QueensTennis! pic.twitter.com/TIEgabiBxH