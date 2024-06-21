Путинцева провела четвертьфинальный матч в парном разряде турнира в Бирмингеме и узнала соперницу по одиночке

В Бирмингеме (Великобритания) проходит травяной турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) провела матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде. Также определилась соперница Юлии по четвертьфиналу в одиночке, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал вторая ракетка страны вместе с россиянкой Анастасией Потаповой потерпели поражение от дуэта Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) со счетом 2:6, 2:6.

Юлия Путинцева продолжит выступление в Бирмингеме в одиночном турнире. Нашей теннисистке удалось выйти в 1/4 финала, где она сыграет с американкой Каролин Долхайд (61 WTA), которая прошла второй раунд на отказе пятой сеяной Элисе Мертенс (32 WTA) из Бельгии (6:3, 3:0). Казахстанская теннисистка во втором круге разгромила Ангелину Калинину со счетом 6:3, 6:0.

Ранее в стартовом раунде парного разряда Путинцева и Потапова одержали победу над тандемом Диана Шнайдер (Россия) / Барбора Крейчикова (Чехия) со счетом 3:6, 6:1, 10:7.