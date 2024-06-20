Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор матча Бублик – Юбэнкс во втором круге турнира в Германии

Видеообзор матча Бублик – Юбэнкс во втором круге турнира в Германии Фото: АТР
В Галле (Германия) проходит травяной турнир серии ATP-500. Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде против американца Кристофера Юбэнкса (44 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В матче за выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана проиграл со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Бублик является действующим чемпионом турнира в Галле. По итогам этих соревнований он потеряет очки и опустится в мировом рейтинге минимум на пять позиций. В финале прошлого года Александр обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:3, 7:5).

Покидает турнир в Галле и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев. Россиянин потерпел сенсационное поражение от китайского игрока Чжана Чжичжэня (42 АТР) со счетом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

С трудом в четвертьфинал пробился четвертая ракетка мира Александр Зверев. Во втором круге немецкий теннисист в упорной борьбе обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев не смогли преодолеть стартовый круг "Челленджера" в Великобритании.

Читайте также

Какие шансы у Рыбакиной на травяных кортах?

Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира в Италии

Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге одиночного разряда и не смог защитить титул

Пахита Амири
Бублик Александр Германия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Драмой завершился матч Хорватии и Албании на Евро-2024
Драмой завершился матч Хорватии и Албании на Евро-2024
Шотландия — Швейцария
Евро-2024: сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию
Сборная Германии
Сборная Германии первой вышла в плей-офф на Евро-2024
Футбол Полуфинал Победа
ФК "Атырау" нокаутировал "Тобол" и пробился в финал Кубка Казахстана
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: