Видеообзор матча Бублик – Юбэнкс во втором круге турнира в Германии

В Галле (Германия) проходит травяной турнир серии ATP-500. Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде против американца Кристофера Юбэнкса (44 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана проиграл со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Бублик является действующим чемпионом турнира в Галле. По итогам этих соревнований он потеряет очки и опустится в мировом рейтинге минимум на пять позиций. В финале прошлого года Александр обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:3, 7:5).

Покидает турнир в Галле и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев. Россиянин потерпел сенсационное поражение от китайского игрока Чжана Чжичжэня (42 АТР) со счетом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

С трудом в четвертьфинал пробился четвертая ракетка мира Александр Зверев. Во втором круге немецкий теннисист в упорной борьбе обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев не смогли преодолеть стартовый круг "Челленджера" в Великобритании.

