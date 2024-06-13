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Видеообзор победного матча Александра Бублика во втором круге турнира в Германии

Видеообзор победного матча Александра Бублика во втором круге турнира в Германии Фото: АТР
В Штутгарте (Германия) проходит травяной турнир серии АТР-250 с призовым фондом € 734 915. Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга против Хамада Меджедовича. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик (17 АТР) одержал победу над игроком из Сербии, занимающим 131 место в мировом рейтинге, со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Соперники впервые встречались между собой на уровне АТР тура.

Также в третий круг (1/4 финала) вышли прошлогодний чемпион американец Фрэнсис Тиафо (28 АТР) и британец Джек Дрейпер (40 АТР). За выход в полуфинал они сыграют между собой. Александр Бублик в четвертьфинале встретится с итальянцем Лоренцо Музетти (30 АТР).


Турнир BOSS OPEN продлится до 16 июня. В финале прошлого розыгрыша Фрэнсис Тиафо обыграл хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа (4:6, 7:6, 7:6).

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев снялся с соревнований в Штутгарте из-за усталости. Четвертый номер мирового рейтинга не успел восстановиться после финального матча на "Ролан Гаррос". 

Пахита Амири
Бублик Александр Германия 2024 год
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