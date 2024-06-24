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Новак Джокович прибыл на Уимблдон и провел тренировку

Новак Джокович прибыл на Уимблдон и провел тренировку Фото: Wimbledon
Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Лондон. На кортах Всеанглийского клуба он провел первую тренировку, но семикратный чемпион Уимблдона еще не уверен, сможет ли принять участие в соревнованиях после перенесенной операции, сообщает Zakon.kz.

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Пресс-служба Уимблдона опубликовала фотографии тренировки Джоковича. Открытый чемпионат Великобритании состоится с 1 по 14 июля.

Новак Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос – 2024". В матче 1/8 финала с аргентинцем Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".

Сегодня, 24 июня, Новак поднялся в мировом рейтинге с третьего на второе место, опередив испанца Карлоса Алькараса, который является действующим чемпионом британского "Шлема".

Ранее Джокович поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.

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