"Уимблдон-2024": возможный путь Елены Рыбакиной до финала

Сегодня, 28 июня, в Лондоне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Великобритании. Травяной турнир "Большого шлема" пройдет с 1 по 14 июля. Представлен возможный путь чемпионки Уимблдона 2022 года казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Потенциальный путь Елены Рыбакиной к финалу Уимблдона – 2024:

Первый круг – Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Второй круг – Лаура Зигемунд (Германия)

Третий круг – Лейла Фернандес (Канада)

Четвертый круг – Людмила Самсонова (Россия)

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Четвертьфинал – Джессика Пегула (США)

Полуфинал – Ига Швёнтек (Польша)

Финал – Коко Гауфф (США) или Арина Соболенко (Беларусь)

Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона в 2022 году. Тогда в финале казахстанская теннисистка обыграла Онс Жабер 3:6, 6:2, 6:2. В прошлом году финалистки 2022 года встретились в четвертьфинале, в котором спортсменка из Туниса взяла реванш (7:6, 4:6, 1:6).

Ранее в основную сетку Уимблдона не смогла пробиться экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс.

