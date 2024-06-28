"Уимблдон-2024": возможный путь Елены Рыбакиной до финала
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Потенциальный путь Елены Рыбакиной к финалу Уимблдона – 2024:
Первый круг – Елена-Габриэла Русе (Румыния)
Второй круг – Лаура Зигемунд (Германия)
Третий круг – Лейла Фернандес (Канада)
Четвертый круг – Людмила Самсонова (Россия)
Четвертьфинал – Джессика Пегула (США)
Полуфинал – Ига Швёнтек (Польша)
Финал – Коко Гауфф (США) или Арина Соболенко (Беларусь)
Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона в 2022 году. Тогда в финале казахстанская теннисистка обыграла Онс Жабер 3:6, 6:2, 6:2. В прошлом году финалистки 2022 года встретились в четвертьфинале, в котором спортсменка из Туниса взяла реванш (7:6, 4:6, 1:6).
Ранее в основную сетку Уимблдона не смогла пробиться экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс.