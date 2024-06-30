Новак Джокович принял решение не сниматься с Уимблдона-2024

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович рассказал, почему решил не сниматься с Уимблдона-2024. Участие сербского теннисиста в травяном "Шлеме" было под вопросом из-за недавно перенесенной операции на мениске, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович готов к выступлению на Открытом чемпионате Великобритании. На пресс-конференции семикратный чемпион Уимблдона подтвердил свое участие в травяном "Шлеме". Прошлогодний финалист отметил, что с его правым коленом все в порядке после перенесенной операции менее месяца назад.

"Мне 37 лет, и, возможно, хочется меньше рисковать и готовиться к Олимпийским играм. Но мне не хочется пропускать этот "Шлем", когда я все еще могу играть, когда я активен и нахожусь на высоком уровне. Я бы не назвал это страхом что-то упустить. Это просто непреодолимое желание играть и соревноваться здесь, на Уимблдоне. Я тут не для того, чтобы провести две или три игры, я приехал сюда, чтобы побороться за титул. Уимблдон – турнир, о котором я всегда мечтал в детстве. Я всегда мечтал тут участвовать. И сама мысль о пропуске казалась неправильной. Мне не хотелось бы потом об этом сожалеть", – сказал Джокович на пресс-конференции.





Также 37-летний теннисист рассказал, что не чувствовал боль в матче с Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) на выставочном турнире в Харлингеме.

Always a pleasure playing with you my friend. And having some laughs. Good luck 🍀 for Wimbledon. pic.twitter.com/xkyZm7LQVX — Novak Djokovic (@DjokerNole) June 28, 2024

Уимблдон-2024 пройдет с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, в финале 2023 года он обыграл Джоковича в пяти сетах.



Ранее Джокович снялся с четвертьфинала "Ролан Гаррос" из-за травмы мениска. Также Новак провел тренировку на соседних кортах с Еленой Рыбакиной.