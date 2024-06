Новак Джокович принял решение не сниматься с Уимблдона-2024

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Новак Джокович готов к выступлению на Открытом чемпионате Великобритании. На пресс-конференции семикратный чемпион Уимблдона подтвердил свое участие в травяном "Шлеме". Прошлогодний финалист отметил, что с его правым коленом все в порядке после перенесенной операции менее месяца назад.

Также 37-летний теннисист рассказал, что не чувствовал боль в матче с Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) на выставочном турнире в Харлингеме.

