Уимблдон-2024: кто из казахстанских теннисистов выйдет на корт в стартовый день. Расписание на 1 июля

Понедельник, 1 июля – первый игровой день третьего в сезоне турнира "Большого шлема", Уимблдона. Матчи пройдут в мужском и женском одиночных разрядах. На корт выйдут два представителя Казахстана Александр Бублик и Александр Шевченко. Zakon.kz представляет расписание игр.

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Лидер мужской сборной Казахстана Бублик (23 АТР) в первом раунде встретится с чехом Якубом Меншиком (85 АТР). Игра пройдет на 17-м корте третьим запуском и начнется ориентировочно в 19:00 по времени Астаны.

В прошлом году на Уимблдоне Бублик дошел до 1/8 финала, где в пяти партиях проиграл россиянину Андрею Рублёву (5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6).

Вторая ракетка страны Александр Шевченко (58 ATP) в стартовом матче сыграет с французом Уго Умбером (16 АТР). Поединок состоится на 15-м корте вторым запуском. Встреча начнется не ранее 17:00.

В прошлом сезоне Шевченко не смог выйти во второй раунд травяного "Шлема", проиграв Адриану Маннарино (Франция) – 3:6, 3:6, 2:6.

Расписание матчей на 1 июля:

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Марк Лаял (Эстония, Q)

Далее Екатерина Александрова (Россия, 22) – Эмма Радукану (Великобритания, WC)

Далее Каролин Долхайд (США) – Коко Гофф (США, 2)

Корт №1. Начало в 17:00

Александар Ковачевич (США) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Далее Эмина Бекташ (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Далее Янник Синнер (Италия, 1) – Янник Ганфманн (Германия)

Корт №2. Начало в 15:00

Григор Димитров (Болгария, 10) – Душан Лайович (Сербия)

Далее Стэн Вавринка (Швейцария) – Чарльз Брум (Великобритания, WC)

Далее Наоми Осака (Япония, WC) – Диана Парри (Франция)

Далее Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Слоан Стивенс (США)

Корт №3. Начало в 15:00

Алекс Болт (Австралия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 8)

Далее Жасмине Паолини (Италия, 7) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Далее Мартина Тревизан (Италия) – Мэдисон Киз (США, 12)

Далее Томми Пол (США, 12) – Педро Мартинес (Испания)

Корт №12. Начало в 15:00

Маккартни Кесслер (США, Q) – Мария Саккари (Греция, 9)

Далее Маттео Берреттини (Италия) – Мартон Фучович (Венгрия)

Далее Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Лиам Броуди (Великобритания, WC)

Далее Бренда Фрухвиртова (Чехия) – Мирра Андреева (Россия, 24)

Корт №18. Начало в 15:00

Грит Миннен (Бельгия) – Хизер Уотсон (Великобритания, WC)

Далее Гаэль Монфис (Франция) – Адриан Маннарино (Франция, 22)

Далее Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Лулу Сан (Новая Зеландия, Q)

Далее Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Бен Шелтон (США, 14)

Корт №4. Начало в 15:00

Даяна Ястремская (Украина, 28) – Надя Подорошка (Аргентина)

Далее Марта Костюк (Украина, 18) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

Далее Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Артур Казо (Франция)

Далее Сара Эррани (Италия) – Линда Носкова (Чехия, 26)

Корт №5. Начало в 15:00

Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачёва (Франция)

Далее Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) – Максим Жанвье (Франция, Q)

Далее Анна Шмидлова (Словакия) – Ван Яфань (Китай)

Далее Мариано Навоне (Аргентина, 31) – Лоренцо Сонего (Италия)

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Корт №6. Начало в 15:00

Кристиан Гарин (Чили, Q) – Шан Цзюньчэн (Китай)

Далее Александр Мюллер (Франция) – Уго Гастон (Франция, Q)

Далее Донна Векич (Хорватия) – Ван Сю (Китай)

Корт №7. Начало в 15:00

Борна Чорич (Хорватия) – Фелипе Мелигени (Бразилия, Q)

Далее Аранта Рус (Нидерланды) – Юань Юэ (Китай)

Далее Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Офнер (Австрия)

Корт №8. Начало в 15:00

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Далее Нао Хибино (Япония) – Элизе Мертенс (Бельгия)

Далее Ева Лис (Германия, Q) – Клара Бюрель (Франция)

Далее Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Максимилиан Мартерер (Германия)

Корт №9. Начало в 15:00

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Чжу Линь (Китай)﻿

Далее Ольга Данилович (Сербия, LL) – Анка Тодони (Румыния, Q)

Далее Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Алекс Микельсен (США)

Далее Отто Виртанен (Финляндия, Q) – Макс Пёрселл (Австралия)

Корт №10. Начало в 15:00

Павел Котов (Россия) – Джордан Томпсон (Австралия)

Далее Дарья Сэвилл (Австралия) – Пейтон Стирнс (США)

Далее Алисон ван Уйтванк (Бельгия) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)

Далее Сумит Нагал (Индия) – Миомир Кечманович (Сербия)

Корт №14. Начало в 15:00

Николас Харри (Чили, 19) – Денис Шаповалов (Канада)

Далее Дарья Касаткина (Россия, 14) – Чжан Шуай (Китай)

Далее Каролина Плишкова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия)

Далее Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Таллон Грикспур (Нидерланды, 27)

Корт №15. Начало в 15:00

Маттео Арнальди (Италия) – Фрэнсис Тиафо (США, 29)

Далее Александр Шевченко (Казахстан) – Уго Умбер (Франция, 16)

Далее Сорана Кырстя (Румыния, 29) – Сонай Картал (Великобритания, Q)

Далее Бьянка Андрееску (Канада) – Жаклин Кристиан (Румыния)

Корт №16. Начало в 15:00

Люка Ван Аш (Франция, LL) – Фабио Фоньини (Италия)

Далее Даниэль Альтмайер (Германия) – Артур Фери (Великобритания, WC)

Далее Тамара Корпач (Германия) – Юрико Миядзаки (Великобритания, WC﻿)

Не ранее 21:30 Цзян Ван (Китай) – Эмма Наварро (США, 19)

Корт №17. Начало в 15:00

Тэйлор Таунсенд (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25)

Далее Себастьян Баес (Аргентина, 18) – Брэндон Накашима (США)

Далее Якуб Меньшик (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан, 23)

Не ранее 21:30 Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия).

Ранее Бублик и Шевченко узнали соперников по парному разряду Уимблдона.