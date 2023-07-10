"Уимблдон-2023": расписание матчей
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В этот день на корты Всеанглийского клуба выйдут две казахстанские теннисистки – действующая чемпионка в женском одиночном разряде Елена Рыбакина и лучшая "парница" страны Анна Данилина.
В матче четвертого круга Рыбакина сразится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (13-я в рейтинге WTA). Матч начнется ровно в 18:30 по времени Астаны первым запуском на Центральном корте.
Данилина в паре с опытным французом Николя Маю сыграют в смешанном разряде с россиянкой Людмилой Самсоновой и итальянцем Андреа Вавассори.
Расписание на 10 июля
Центральный корт. Начало в 18:30 по времени Астаны
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) - Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Далее Новак Джокович (Сербия, 2) и Хуберт Хуркач (Польша, 17) - остановлен из-за темноты при счете 7:6, 7:6 в пользу сербского теннисиста.
Далее Онс Жабер (Тунис, 6) - Петра Квитова (Чехия, 9)
Далее Карлос Алькараз (Испания, 1) - Маттео Берреттини (Италия)
Корт №1. Начало в 18:00
Даниил Медведев (Россия, 3) - Иржи Лехечка (Чехия)
Далее Екатерина Александрова (Россия, 21) - Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Далее Григор Димитров (Болгария, 21) - Хольгер Руне (Дания, 6)
Корт №2. Начало в 16:00
Мэдисон Киз (США, 25) - Мирра Андреева (Россия, Q)
Далее Кристофер Юбэнкс (США) - Стефанос Циципас (Греция, 5)
Далее Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) - Тоби Сэмюэл и Коннор Томсон (Великобритания, WC)
Корт №3. Начало в 16:00
Джейкоб Фирнли и Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) - Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6)
Далее Уэсли Коольхоф и Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) - Ринки Хиджиката и Джейсон Каблер (Австралия)
Далее Кевин Кравьец и Чжаоксюан Янг (Германия/Китай) - Мэттью Эбден и Эллен Перес (Австралия, 5)
Не ранее 21:30
Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя (Беларусь/Бразилия, 14) - Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва (Германия/Россия)
Корт №12. Начало в 16:00
Каролин Гарсия и Луиза Стефани (Франция/Бразилия) - Тимеа Бабош и Кирстен Флипкенс (Венгрия/Бельгия)
Далее Роберт Гэллоуэй и Ллойд Харрис (США/ЮАР) - Иван Додиг и Остин Крайчек (Хорватия/США, 2)
Далее Никола Мектич и Мате Павич (Хорватия, 9) - Франсишку Кабрал и Рафаэль Матос (Португалия/Бразилия)
Не ранее 21:30
Иван Додиг и Латиша Чань (Хорватия/Тайвань) - Джо Сэлисбери и Хизер Уотсон (Великобритания, WC)
Корт №18. Начало в 16:00 Ариэль Бехар и Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) - Фабрис Мартен и Андреас Мьес (Франция/Германия, 8)
Далее Нэйкта Бэйнс и Майя Люмсден (Великобритания, WC) - Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова (Словакия)
Далее Садио Думбия и Фабьен Ребул (Франция) - Марсело Мело и Джон Пирс (Бразилия/Австралия, 16)
Не ранее 21:30
Марсело Аревало и Марта Костюк (Сальвадор/Украина) - Джейми Маррей и Тэйлор Таунсенд (Великобритания/США)
Корт №14. Начало в 16:00
Ву Фан-Син и Чжу Линь (Тайвань/Китай) - Каролин Долхайд и Чжан Шуай (США/Китай, 16)
Далее Мари Бузкова и Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) - Хао-Чин и Латиша Чань (Тайвань, 12)
Корт №15. Начало в 16:00
Лидия Морозова и Ингрид Гамарра Мартинс (Беларусь/Бразилия) - Оксана Калашникова и Ирина Шиманович (Грузия/Беларусь)
Далее Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 13) - Се Су-Вей и Барбора Стрыкова (Тайвань/Чехия)
Далее Николя Маю и Анна Данилина (Франция/Казахстан) - Андреа Вавассори и Людмила Самсонова (Италия/Россия)
Далее Жан-Жюльен Ройер и Ена Шибахара (Нидерланды/Япония, 8) - Матве Мидделькоп и Алдила Сутджиади (Нидерланды/Индонезия)
Корт №17. Начало в 16:00
Мириам Колодзьежова и Маркета Вондроушова (Чехия) - Марта Костюк и Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния, 15)
Далее Алехандро Давидович Фокина и Адриан Маннарино (Испания/Франция) - Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 4)
Далее Ромен Арнеодо и Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия) - Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 12)
Далее Уэсли Коольхоф и Лейла Фернандес (Нидерланды/Канада, 4) - Джонни О'Мара и Оливия Николлз (Великобритания, WC).
Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор матча Бублик - Рублёв.