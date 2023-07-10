"Уимблдон-2023": расписание матчей

Сегодня, 10 июля, восьмой игровой день Уимблдона. На кортах пройдут матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования в парах и миксте. Zakon.kz представляет расписание игр.

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В этот день на корты Всеанглийского клуба выйдут две казахстанские теннисистки – действующая чемпионка в женском одиночном разряде Елена Рыбакина и лучшая "парница" страны Анна Данилина.

В матче четвертого круга Рыбакина сразится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (13-я в рейтинге WTA). Матч начнется ровно в 18:30 по времени Астаны первым запуском на Центральном корте.

Данилина в паре с опытным французом Николя Маю сыграют в смешанном разряде с россиянкой Людмилой Самсоновой и итальянцем Андреа Вавассори.

Расписание на 10 июля

Центральный корт. Начало в 18:30 по времени Астаны

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) - Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Далее Новак Джокович (Сербия, 2) и Хуберт Хуркач (Польша, 17) - остановлен из-за темноты при счете 7:6, 7:6 в пользу сербского теннисиста.

Далее Онс Жабер (Тунис, 6) - Петра Квитова (Чехия, 9)

Далее Карлос Алькараз (Испания, 1) - Маттео Берреттини (Италия)

Корт №1. Начало в 18:00

Даниил Медведев (Россия, 3) - Иржи Лехечка (Чехия)

Далее Екатерина Александрова (Россия, 21) - Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Далее Григор Димитров (Болгария, 21) - Хольгер Руне (Дания, 6)

Корт №2. Начало в 16:00

Мэдисон Киз (США, 25) - Мирра Андреева (Россия, Q)

Далее Кристофер Юбэнкс (США) - Стефанос Циципас (Греция, 5)

Далее Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) - Тоби Сэмюэл и Коннор Томсон (Великобритания, WC)

Корт №3. Начало в 16:00

Джейкоб Фирнли и Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) - Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6)

Далее Уэсли Коольхоф и Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) - Ринки Хиджиката и Джейсон Каблер (Австралия)

Далее Кевин Кравьец и Чжаоксюан Янг (Германия/Китай) - Мэттью Эбден и Эллен Перес (Австралия, 5)

Не ранее 21:30

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя (Беларусь/Бразилия, 14) - Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва (Германия/Россия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №12. Начало в 16:00

Каролин Гарсия и Луиза Стефани (Франция/Бразилия) - Тимеа Бабош и Кирстен Флипкенс (Венгрия/Бельгия)

Далее Роберт Гэллоуэй и Ллойд Харрис (США/ЮАР) - Иван Додиг и Остин Крайчек (Хорватия/США, 2)

Далее Никола Мектич и Мате Павич (Хорватия, 9) - Франсишку Кабрал и Рафаэль Матос (Португалия/Бразилия)

Не ранее 21:30

Иван Додиг и Латиша Чань (Хорватия/Тайвань) - Джо Сэлисбери и Хизер Уотсон (Великобритания, WC)

Корт №18. Начало в 16:00 Ариэль Бехар и Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) - Фабрис Мартен и Андреас Мьес (Франция/Германия, 8)

Далее Нэйкта Бэйнс и Майя Люмсден (Великобритания, WC) - Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова (Словакия)

Далее Садио Думбия и Фабьен Ребул (Франция) - Марсело Мело и Джон Пирс (Бразилия/Австралия, 16)

Не ранее 21:30

Марсело Аревало и Марта Костюк (Сальвадор/Украина) - Джейми Маррей и Тэйлор Таунсенд (Великобритания/США)

Корт №14. Начало в 16:00

Ву Фан-Син и Чжу Линь (Тайвань/Китай) - Каролин Долхайд и Чжан Шуай (США/Китай, 16)

Далее Мари Бузкова и Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) - Хао-Чин и Латиша Чань (Тайвань, 12)

Корт №15. Начало в 16:00

Лидия Морозова и Ингрид Гамарра Мартинс (Беларусь/Бразилия) - Оксана Калашникова и Ирина Шиманович (Грузия/Беларусь)

Далее Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 13) - Се Су-Вей и Барбора Стрыкова (Тайвань/Чехия)

Далее Николя Маю и Анна Данилина (Франция/Казахстан) - Андреа Вавассори и Людмила Самсонова (Италия/Россия)

Далее Жан-Жюльен Ройер и Ена Шибахара (Нидерланды/Япония, 8) - Матве Мидделькоп и Алдила Сутджиади (Нидерланды/Индонезия)

Корт №17. Начало в 16:00

Мириам Колодзьежова и Маркета Вондроушова (Чехия) - Марта Костюк и Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния, 15)

Далее Алехандро Давидович Фокина и Адриан Маннарино (Испания/Франция) - Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 4)

Далее Ромен Арнеодо и Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия) - Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 12)

Далее Уэсли Коольхоф и Лейла Фернандес (Нидерланды/Канада, 4) - Джонни О'Мара и Оливия Николлз (Великобритания, WC).

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор матча Бублик - Рублёв.