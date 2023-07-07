"Уимблдон-2023": расписание пятого игрового дня

В пятницу, 7 июля, на Уимблдоне пройдут матчи второго и третьего круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, продолжатся соревнования пар, а также стартует турнир в миксте. Zakon.kz представляет расписание пятого игрового дня.

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На корт Всеанглийского клуба 7 июля выйдут три представителя Казахстана: Александр Бублик, Андрей Голубев и Юлия Путинцева. Первая ракетка страны проведет матч третьего круга против Максимилиана Мартерера (Германия). Андрей Голубев в тандеме с Максимом Кресси (США) встретятся в стартовом раунде с французско-британской парой Николя Маю/ Ллойд Гласспул. Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Фрухвиртовой (Чехия) проведут матч первого круга против российско-норвежского дуэта Александра Панова/ Улрикке Эйкери.

Расписание на 7 июля

Центральный корт. Начало в 18:30 по времени Астаны

Карлос Алькараз (Испания, 1) - Александр Мюллер (Франция)

Не ранее 20:00

Энди Маррей (Великобритания) - Стефанос Циципас (Греция, 5) - доигровка при счете 6/7(3), 7/6(2), 6/4

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) - Петра Мартич (Хорватия, 30)

Далее Новак Джокович (Сербия, 2) - Стэн Вавринка (Швейцария)

Корт №1. Начало в 18:00

Арина Соболенко (Беларусь, 2) - Варвара Грачёва (Франция)

Далее Кэмерон Норри (Великобритания, 12) - Кристофер Юбэнкс (США)

Далее Онс Жабер (Тунис, 6) - Бай Чжуосюань (Китай)

Корт №2. Начало в 16:00

Александра Соснович (Беларусь) - Петра Квитова (Чехия, 9)

Не ранее 17:30 Даниил Медведев (Россия, 3) - Адриан Маннарино (Франция) - доигровка при счете 6/3, 6/3, 4/4

Далее Александр Зверев (Германия, 19) - Ёсуке Ватануки (Япония)

Далее Денис Шаповалов (Канада, 26) - Лиам Броуди (Великобритания, WC)

Далее Мари Бузкова (Чехия, 32) - Каролин Гарсия (Франция, 5)

Корт №3. Начало в 16:00

Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Хольгер Руне (Дания, 6)

Далее Янник Синнер (Италия, 8) - Кентен Гали (Франция)

Далее Джессика Пегула (США, 4) - Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Далее Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США)

Корт №12. Начало в 16:00

Виктория Голубич (Швейцария) - Мэдисон Киз (США, 25)

Не ранее 17:30

Лоренцо Музетти (Италия, 14) - Хуберт Гуркач (Польша, 17)

Далее Дарья Касаткина (Россия, 11) - Виктория Азаренко (Беларусь, 17)

Далее Андрей Рублёв (Россия, 7) - Давид Гоффин (Бельгия)

Не ранее 23:00

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия, 1) - Ву Фан-Син и Чжу Линь (Тайвань/Китай)

Корт №18. Начало в 16:00

Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания)

Далее Маттео Берреттини (Италия) - Алекс Де Минаур (Австралия, 15)

Далее Александр Бублик (Казахстан, 23) - Максимилиан Мартерер (Германия)

Далее Раджив Рам и Джо Сэлисбери (США/Великобритания, 3) - Таллон Грикспур и Барт Стивенс (Нидерланды)

Корт №4. Начало в 16:00

Никола Качич и Мигель Анхель Рейес-Варела (Сербия/Мексика) - Кевин Кравьец и Тим Пютц (Германия, 10)

Не ранее 17:30

Петрос и Стефанос Циципасы (Греция) - Артур Фис и Лука Ван Аш (Франция)

Далее Хэрриет Дарт и Хизер Уотсон (Великобритания) - Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7)

Далее Андреа Вавассори и Людмила Самсонова (Италия/Россия) - Рафаэль Матос и Луиза Стефани (Бразилия)

Корт №5. Начало в 16:00

Катерина Байндль и Дарья Сэвилл (Украина/Австралия) - Анна-Лена Фридзам и Маяр Шериф (Германия/Египет)

Не ранее 17:30 Жасмине Паолини и Мартина Тревизан (Италия) - Эри Ходзуми и Ребекка Машарова (Япония/Испания)

Далее Эмиль Руусувуори и Анетт Контавейт (Финляндия/Эстония) - Кевин Кравьец и Чжаоксюан Янг (Германия/Китай)

Далее Моника Никулеску и Надя Подорошка (Румыния/Аргентина) - Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова (Словакия)

Далее Йоран Флиген и Сюй ИФань (Бельгия/Китай) - Нил Скупски и Дезайр Кравчик (Великобритания/США, 2)

Корт №6. Начало в 16:00

Ариэль Бехар и Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) - Гвидо Андреоцци и Франциско Черундоло (Аргентина)

Далее Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова (Россия, 9) - Алисия Барнетт и Оливия Николс (Великобритания)

Далее Софи Чанг и Анжела Куликов (США) - Хао-Чин Чань и Латиша Чань (Тайвань, 12)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Джулиан Кэш и Алисия Барнетт (Великобритания) - Никола Мектич и Бернарда Пера (Хорватия/США)

Не ранее 23:00

Сандер Жилле и Мию Като (Бельгия/Япония) - Мате Павич и Людмила Киченок (Хорватия/Украина, 7)

Корт №7. Начало в 16:00

Ллойд Гласспул и Николя Маю (Великобритания/Франция, 11) - Максим Кресси и Андрей Голубев (США/Казахстан)

Далее Ульрикке Эйкери и Александра Панова (Норвегия/Россия) - Юлия Путинцева и Линда Фрухвиртова (Казахстан/Чехия)

Далее Тимеа Бабош и Кирстен Флипкенс (Венгрия/Бельгия) - Николь Меликар/Эллен Перес (США/Австралия, 4)

Далее Су-Вей Се и Барбора Стрыкова (Тайвань/Чехия) - Анна Блинкова и Варвара Грачёва (Россия/Франция)

Не ранее 23:00

Джонни О'Мара и Алисия Барнетт (Великобритания) - Эдуар Роже-Васслен и Кирстен Флипкенс (Франция/Бельгия)

Корт №8. Начало в 16:00

Наталия Стеванович (Сербия) - Тамара Корпач (Германия)

Далее Джейсон Каблер (Австралия) - Николас Харри (Чили, 25)

Далее Гильермо Дуран и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6)

Далее Ринки Хиджиката и Джейсон Каблер (Австралия﻿) - Марко Чеккинато и Тьяго Монтейро (Италия/Бразилия)

Корт №9. Начало в 16:00

Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) - Надя Киченок и Алисия Росольска (Украина/Польша)

Не ранее 17:30

Мартон Фучович (Венгрия) - Маркос Хирон (США) - доигровка при счете 7/6(2), 6/3, 4/6

Далее Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 13) - Лючия Бронцетти и Виктория Томова (Италия/Болгария)

Далее Анна Бондар и Греетье Миннен (Венгрия/Бельгия) - Макенна Джонс и Слоан Стивенс (США)

Далее Алекса Гуарачи и Эрин Рутлиф (Чили/Новая Зеландия) - Ирина-Камелия Бегу и Ангелина Калинина (Румыния/Украина)

Корт №10. Начало в 16:00

Жереми Шарди и Уго Умбер (Франция) - Фабрис Мартен и Андреас Мьес (Франция/Германия, 8)

Далее Дэвид Пел и Риз Шталдер (Нидерланды/США) - Констан Лестьенн и Корентен Муте (Франция)

Далее Ребекка Петерсон и Анна-Каролина Шмидлова (Швеция/Словакия) - Марта Костюк и Елена-Габриэла Рузе (Украина/Румыния, 15)

Далее Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия) - Пьер-Юге Эрбер/Артур Риндеркнех (Франция)

Корт №11. Начало в 16:00

Юле Нимайер (Германия) - Далма Галфи (Венгрия)

Далее Дезайр Кравчик и Деми Шуурс (США/Нидерланды, 5) - Натела Дзаламидзе и Сабрина Сантамария (Грузия/США)

Далее Гвидо Пелья (Аргентина) - Роман Сафиуллин (Россия)

Корт №14. Начало в 16:00

Кристофер О'Коннелл (Австралия) - Иржи Веселы (Чехия)

Не ранее 17:30

Леся Цуренко (Украина) - Ана Богдан (Румыния)

Далее Магда Линетт (Польша, 23) - Белинда Бенчич (Швейцария, 14)

Не ранее 22:00

Бен Шелтон (США, 32) - Ласло Джере (Сербия)

Корт №15. Начало в 16:00

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) - Анна Блинкова (Россия)

Далее Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 31) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)

Далее Маркета Вондроушова (Чехия) - Донна Векич (Хорватия, 20)

Далее Жан-Жюльен Ройер и Ена Шибахара (Нидерланды/Япония, 8) - Ллойд Гласспул и Джоди Анна Бёррэдж (Великобритания)

Корт №16. Начало в 16:00

Марсело Аревало и Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды﻿, 7) - Марк-Андреа Хуслер и Брэндон Накашима (Швейцария/США)

Далее Бьянка Андрееску (Канада) - Ангелина Калинина (Украина, 26)

Далее Маккензи Макдональд и Бен Шелтон (США) - Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 4)

Далее Лейла Фернандес и Тэйлор Таунсенд (Канада/США, 6) - Алисия Паркс и Пейтон Стирнс (США)

Корт №17. Начало в 16:00

Мэдисон Бренгл (США) - Екатерина Александрова (Россия, 21)

Далее Уэсли Коольхоф и Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) - Даниэль Альтмайер и Аслан Карацев (Германия/Россия)

Далее Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Микаэль Имер (Швеция)

Далее Джон Пирс и Сторм Хантер (Австралия) - Алекс Де Минаур и Кэти Бултер (Австралия/Великобритания).

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