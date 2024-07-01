Два теннисиста снялись с Уимблдона-2024 из-за травм

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер (66 АТР) и испанский игрок Алехандро Давидович-Фокина (36 АТР) отказались от участия в Открытом чемпионате Великобритании из-за травм, сообщает Zakon.kz.

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Доминик Кёпфер не сможет выступить на Уимблдоне-2024 из-за проблем с голеностопом.

В основной сетке мужского одиночного разряда его заменит Люка Ван Аш из Франции. В первом круге турнира он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. С полной сеткой турнира можно ознакомиться здесь.

Алехандро Давидович-Фокина снялся с Уимблдона-2024 из-за повреждения спины. В первом круге против Себастьяна Корды его заменит Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 58 АТР).

Действующим чемпионом Уимблдона является представитель Испании, третья ракетка мира Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.

Ранее было представлено расписание матчей на 1 июля.