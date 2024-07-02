Рыбакина о выходе во второй круг Уимблдона: Я просто хочу быть счастливой на корте

Казахстанская теннисистка четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала выход во второй круг Уимблдона-2024, сообщает Zakon.kz.

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На старте турнира Рыбакина обыграла румынскую теннисистку Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.



"Такое ощущение, будто я играла здесь вчера. Год прошел так быстро. Надеюсь, матч за матчем я наберу форму. Я просто держу все эмоции внутри, как вы знаете. Иногда это непросто. Ждем следующего матча. Я просто хочу быть счастливой на корте. Это моя цель на данный момент. Уимблдон – действительно особенное место. Спасибо большое, что пришли, ребята. Всегда приятно вернуться сюда", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча запланирована на 3 июля.