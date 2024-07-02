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Елена Рыбакина легко прошла во второй круг Уимблдона

теннисистка Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Во второй игровой день на Уимблдонском турнире четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграла с румынской теннисисткой Еленой Габриэлой-Русе (152 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Всего за 70 минут наша спортсменка обыграла соперницу cо счетом 6:3, 6:1.

Во втором круге Рыбакина сыграет с 36-летней немкой Лаурой Зигемунд (72 WTA).

Отметим, что также в этот день за выход во второй раунд сразится казахстанка Юлия Путинцева (35 WTA). Ее соперницей будет экс-первая ракетка мира из Германии Анжелика Кербер, которая в текущем рейтинге занимает 221-е место. Поединок состоится на 12-м корте третьим запуском. 

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