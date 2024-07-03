Елена Рыбакина приблизилась к уникальному достижению на Уимблдоне

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в открытой эре, которые имеют наибольший процент побед в женском одиночном разряде на Уимблдоне, сообщает Zakon.kz.

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В расчет брали теннисисток, которые провели более 10 матчей на кортах Уимблдона. Рыбакина достигла 88,2% побед. Лидерами по этому показателю являются шестикратная победительница турниров "Большого шлема" (ТБШ) из Великобритании Энн Джонс (92,3%), 22-кратная чемпионка ТБШ немецкая теннисистка Штеффи Граф (91,4%) и Мартина Навратилова (89,6%).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона.