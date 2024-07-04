Уимблдон-2024: расписание матчей на 4 июля: шесть казахстанских теннисистов выйдут на корт

Четверг, 4 июля – четвертый игровой день травяного турнира "Большого шлема" Уимблдона. На корт выйдут Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина и три наших Александра – Бублик, Шевченко, Недовесов, сообщает Zakon.kz.

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В этот день пройдут матчи второго круга в одиночном разряде, а также состоятся встречи в парах.

Елена Рыбакина проведет матч второго круга против немецкой теннисистки Лауры Зигемунд (72 WTA). Игра пройдет на втором корте четвертым запуском и начнется ориентировочно в 19:00.

Юлия Путинцева сыграет за выход в третий раунд с Катержиной Синяковой (Чехия, 35 WTA). Встреча состоится первым запуском на 15 корте и стартует ровно в 15:00.

Анна Данилина вместе с китаянкой Ифань Сюй проведут матч первого круга против дуэта из Польши Магдалена Френх / Катажина Кава. Игра будет проходить на пятом корте первым запуском и начнется в 15:00.

После Анны Данилиной на пятый корт выйдет другой наш теннисист Александр Недовесов. Вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) они проведут матч первого раунда против Даниила Медведева (Россия) и Марсело Демолинера (Бразилия).

Александр Бублик и Александр Шевченко сыграют в паре против тандема Юки Бхамбри (Индия) / Альбано Оливетти (Франция). Встреча состоится на девятом корте вторым запуском и стартует не ранее 16:00.

Расписание матчей на 4 июля:

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Джейкоб Фёрнли (Великобритания, WC) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Петра Мартич (Хорватия)

Далее Ринки Хиджиката/ Джон Пирс (Австралия) – Энди Маррей/ Джейми Маррей (Великобритания, WC)

Корт №1. Начало в 17:00

Кэти Бултер (Великобритания, 32) – Хэрриет Дарт (Великобритания)

Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Далее Маркос Гирон (США) – Александр Зверев (Германия, 4)

Корт №2. Начало в 15:00

Хуберт Гуркач (Польша, 7) – Артур Фис (Франция)

Далее Гаэль Монфис (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – доигровка при счете 7:6(5), 6:4, 5:5

Далее Онс Жабер (Тунис, 10) – Робин Монтгомери (США)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Лаура Зигемунд (Германия)

Корт №3. Начало в 15:00

Хауме Муньяр (Испания) – Алекс Де Минаур (Австралия, 9)

Далее Ван Синью (Китай) – Джессика Пегула (США, 5)

Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Далма Галфи (Венгрия)

Далее Эмил Руусувуори (Финляндия) – Стефанос Циципас (Греция, 11)

Корт №12. Начало в 15:00

Ван Яфань (Китай) – Мэдисон Киз (США, 12)

Далее Григор Димитров (Болгария, 10) – Шан Цзюньчэн (Китай)

Далее Тэйлор Фритц (США, 13) – Артур Риндеркнех (Франция)

Далее Каролин Возняцки (Дания) – Лейла Фернандес (Канада, 30)

Корт №18. Начало в 15:00

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Юрико Миядзаки (Великобритания)

Далее Ллойд Харрис (ЮАР) – Бен Шелтон (США, 14)

Далее Хольгер Руне (Дания, 15) – Тьяго Зайбот Вилд (Бразилия)

Далее Элина Аванесян (Россия) – Людмила Самсонова (Россия, 15)

Корт №4. Начало в 15:00

Кристина Букша (Испания) – Джессика Бузас Манейро (Испания)

Далее Лучано Дардери (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия, 25)

Далее Диана Шнайдер / Елена Веснина (Россия) – Юлия Путинцева / Клара Таусон (Казахстан/Дания)

Далее Хэрриет Дарт / Майя Люмсден (Великобритания) – Сара Эррани / Матильда Паолетти (Италия, 5)

Корт №5. Начало в 15:00

Магдалена Френх / Катажина Кава (Польша) – Анна Данилина / Ифань Сюй (Казахстан﻿/Китай)

Далее Марсело Демолинер / Даниил Медведев (Бразилия/Россия) – Гонсало Эскобар / Александр Недовесов (Эквадор/Казахстан)

Далее Эмма Наварро / Диана Парри (США/Франция) – Лючия Бронцетти / Варвара Грачёва (Италия/Франция)

Далее Александр Эрлер / Лукас Мидлер (Австрия) – Нил Скупски / Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия﻿)

Далее Анна Блинкова / Маяр Шериф (Россия/Египет) – Эри Ходзуми / Моюка Учиджима (Япония)

Корт №6. Начало в 15:00

Виктор Влад Корнеа / Фабиан Марожан (Румыния/Венгрия) – Андреас Мьес / Джон-Патрик Смит (Германия/Австралия)

Далее Н. Шрирам Баладжи / Люк Джонсон (Индия/Великобритания) – Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 4)

Далее Гильяна Олмос / Александра Панова (Мексика/Россия, 13) – Марта Костюк / Елена Габриэла Рузе (Украина/Румыния)

Далее Ингрид Гамарра Мартинс / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Ирина Хромачёва / Камилла Рахимова (Россия)

Далее Сантьяго Гонсалес/ Эдуар Роже-Васслен (Франция, 6) – Дэниэл Эванс/ Генри Сирл (Великобритания)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №7. Начало в 15:00

Тереза ​​Михаликова / Оливия Николлз (Словакия/Великобритания) – Деми Шуурс / Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 6)

Далее Каролин Долхайд / Дезайр Кравчик (США) – Шуко Аояма / Александра Крунич (Япония/Сербия)

Далее Ван Сю / Чжу Линь (Китай) – Эмили Эпплтон / Юрико Миядзаки (Великобритания)

Далее Кристина Букша / Нао Хибино (Испания/Япония) – Татьяна Мария / Аранта Рус (Германия/Нидерланды)

Далее Хейли Батист / Алисия Паркс (США) – Макото Ниномия / Ву Фан-Син - (Япония/Тайвань)

Корт №8. Начало в 15:00

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Кэти Волынец (США)

Далее Томаш Махач (Чехия) – Роман Сафиуллин (Россия)

Далее Танаси Коккинакис (Австралия) – Лука Пуйе (Франция)

Далее Грит Миннен / Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания) – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс (США, 14)

Корт №9. Начало в 15:00

Сара Грей / Тара Мур (Великобритания) – Николь Меликар / Эллен Перес (США/Австралия)

Далее Александр Бублик / Александр Шевченко (Казахстан) – Юки Бхамбри / Альбано Оливетти (Индия/Франция)

Далее Фабрис Мартен / Матве Мидделькооп (Франция/Нидерланды) – Таллон Грикспур / Барт Стивенс (Нидерланды)

Далее Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Артур Фис / Уго Умбер (Франция)

Далее Магда Линетт/ Пейтон Стернс (Польша/США) – Ана Богдан/ Жаклин Кристиан (Румыния)

Корт №10. Начало в 15:00

Эйша Мухаммад / Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15) – Ирина-Камелия Бегу / Мартина Тревизан (Италия)

Далее Джей Кларк (Великобритания) / Маркус Уиллис (Великобритания) – Макс Персёлл (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия)

Далее Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) – Ребекка Машарова / Линда Носковой (Испания/Чехия)

Далее Нэйкта Бэйнс / Амелия Раецки (Великобритания) – Тимеа Бабош / Надежда Киченок (Украина)

Далее Мириам Колодзьежова / Анна Шишкова (Чехия) – Лорен Дэвис / Кимберли Циммерманн (США/Бельгия)

Далее Джейкоб Фёрнли/ Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания, WC) – Рафаэль Матос и Марсело Мело (Бразилия﻿)

Корт №11. Начало в 15:00

Раджив Рам / Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) – Уильям Блумберг / Каспер Рууд (США/Норвегия)

Далее Томас Мартин Эчеверри (Аргентина, 30) – Алексей Попырин (Австралия)

Далее Садьо Думбия/ Фабьен Ребул (Франция, 16) – Оливер Кроуфорд/ Кайл Эдмунд (Великобритания)

Далее Катажина Питер/ Виктория Томова (Польша/Болгария) – Клара Бюрель/ Мария Осорио (Франция/Колумбия)

Далее Кристофер Юбэнкс/ Эван Кинг (США) – Лиам Броуди/ Билли Харрис (Великобритания)

Корт №14. Начало в 15:00

Марта Костюк (Украина, 18) – Дарья Сэвилл (Австралия)

Далее Флавио Коболли (Италия) – Алехандро Табило (Чили, 24)

Далее Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – Ёсихито Нисиока (Япония)

Далее Се Су-Вей/ Элизе Мертенс (Бельгия, 1) – Алисия Барнетт/ Фрейя Кристи (Великобритания)

Корт №15. Начало в 15:00

Юлия Путинцева (Казахстан) – Катержина Синякова (Чехия, 27);

Далее Мария Осорио (Колумбия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20),

Далее Анна Калинская (Россия, 17) – Мари Бузкова (Чехия),

Далее Кантен Гали (Франция) – Карен Хачанов (Россия, 21),

Далее Томаш Махач/ Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай) – Ариэль Бехар/ Адам Павлашек (Уругвай/Чехия)

Корт №16. Начало в 15:00

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Адам Уолтон (Австралия)

Далее Дарья Снигур (Украина) – Елена Остапенко (Латвия, 13)

Далее Каролин Гарсия (Франция, 23) – Бернарда Пера (США)

Далее Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Украина/Латвия, 9) – Дарья Сэвилл / Юэ Юань (Австралия/Китай)

Далее Федерико Кория / Мариано Навоне (Аргентина) – Уэсли Колхоф / Никола Мектича (Нидерданды/Хорватия, 7)

Корт №17. Начало в 15:00

Паула Бадоса (Испания) – Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Далее Денис Шаповалов (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Далее Юле Нимайер (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 21)

Далее Кори Гауфф/ Джессика Пегула (США, 11) – Ангелина Калинина/ Даяна Ястремская (Украина).

Ранее Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2024 в одиночном разряде.