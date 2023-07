Уимблдон-2023: Елена Рыбакина разгромила британку Кэти Бултер и вышла в 1/8 финала

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Наша спортсменка семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Бултер выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.

Елена Рыбакина действующей чемпионкой Уимблдона и сейчас продолжает защиту титула на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Рыбакина стартовала на Уимблдоне-2023 с победы над американской теннисисткой Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, после чего выбила из турнира француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6.

